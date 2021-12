Salento, 16enne travolto in bici e abbandonato sul ciglio della strada: arrestato automobilista

Investe un ragazzo di 16 anni in sella alla sua bicicletta, lo abbanondona per strada, fugge e poi viene rintracciato e arrestato. Il giovane intanto finisce in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Abbandonato ai margini della strada

E' successo ieri sera attorno alle 22.30 a Leverano, paese del Salento tra Lecce e Porto Cesareo. Il ragazzo stava rientrando a casa lungo via Della Libertà, mancavano poche...

