La presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola a Lecce: il convegno su Next Generation e Ue

Roberta Metsola lunedì sarà a Lecce: la presidente del Parlamento europeo prenderà parte a un convegno su Next Generation Eu e sfide dell'Unione europea organizzato dalla Prefettura insieme con Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, del Pnrr e della Politiche di coesione.

Al convegno - che si terrà dalle 10 nel Salone degli specchi - parteciperanno anche Pina Picierno, vicepresidente dell'Europarlamento, e poi parlamentari europei e nazionali salentini, le principali autorità provinciali, i sindaci dei Comuni della provincia ed esponenti delle organizzazioni sindacali e di categoria.

I temi

Al centro del confronto, le opportunità del Pnrr e, più in generale, del Next Generation Eu.

Il governo italiano è impegnato nell'accelerare con la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr, nei giorni scorsi c'è stato il via libera per la quarta rata all'Italia e presto si entrerà nel vivo per la quinta.

Chi è

Roberta Metsola, classe 1979, maltese, esponente del Ppe: è presidente dell'Europarlamento dal gennaio 2022. Ha raccolto il testimone proprio dell'italiano David Sassoli, scomparso prematuramente, del quale è stata vicepresidente vicaria.