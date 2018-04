Ristrutturazione abusiva: sequestrato un immobile a Torre Chianca. Una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento ha preso le mosse nella giornata dell'ultima demolizione di immobili abusivi programmata dall'amministrazione comunale in via Porto Empedocle, a Torre Chianca.A poche decine di metri di distanza dal luogo dove si stavano svolgendo le operazioni di abbattimento, gli Ispettori del Nucleo di Vigilanza dell'Ufficio Tecnico del Comune capoluogo e gli agenti della Polizia Locale hanno notato delle maestranze impegnate in attività edili in un terreno recintato.Immediata la diffida all'interruzione dei lavori, in attesa delle verifiche d'ufficio.Dai successivi accertamenti l'immobile, una costruzione tipicamente anni '80 oggetto della ristrutturazione edile, è risultato abusivo, mai condonato, e, pertanto del tutto privi di autorizzazione, anche per i lavori in corso.Così nella mattinata di ieri, su disposizione del pm Mariarosaria Micucci, l'abitazione è stata sottoposta a sequestro preventivo e il proprietario, un cittadino leccese, deferito all'autorità giudiziaria.