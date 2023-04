Lecce, restauro dell'Anfiteatro in Piazza Sant'Oronzo: iniziata la rimozione dei blocchi

È iniziata la rimozione dei blocchi di pietra dall'anfiteatro di piazza Sant'Oronzo a Lecce. I massi, per la durata della riqualificazione del monumento, saranno spostati nel parco archeologico di Rudiae.

Entra nel vivo il restauro, il miglioramento dell'accessibilità e la messa in sicurezza del percorso di visita dell'Anfiteatro romano. Per le prossime 3 settimane la ditta Marullo, aggiudicataria dell’appalto, occuperà con i mezzi meccanici via Alvino, nel tratto tra via Di Biccari e piazza Sant'Oronzo. Questo primo step di lavori consiste nel trasferimento dei blocchi di pietra presenti all’interno dell’anfiteatro, alla base del muro di confine.

Il progetto

Reperti di interesse storico che saranno temporaneamente custoditi all’interno del Parco archeologico di Rudiae: l’obiettivo è verificarne lo stato di conservazione e valutare una collocazione futura, all’interno dell’Anfiteatro o magari in uno dei musei cittadini. Proprio in virtù di queste operazioni non sarà possibile aprire alle visite l’anfiteatro per il prossimo weekend pasquale.

Così come annunciato da Luca Mercuri, a capo della Direzione regionale Musei Puglia del Ministero della Cultura che gestisce il bene, bisognerà che si concluda questa prima fase per permettere delle visite in sicurezza. Le operazioni dovranno essere eseguite con la massima attenzione. Come specificato nell’ordinanza la ditta dovrà “aver cura nel fare le manovre per non arrecare danni alla pavimentazione in pietra calcarea dura esistente”.