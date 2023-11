Reati tributari, confiscati beni a imprenditore salentino

La Guardia di finanza di Lecce ha eseguito un provvedimento di condanna e confisca di beni per 1,3 milioni di euro emesso dal tribunale di Lecce per reati tributari, divenuto irrevocabile, nei confronti di un imprenditore di Racale che operava nel settore della consulenza e delle attività al sostegno delle imprese.

Tra i beni confiscati somme di denaro giacenti su conti correnti bancari, un immobile a Racale oltre alle quote di due distinte società di capitali operanti nel settore terziario. Il tribunale di Lecce, con sentenza divenuta poi definitiva nel 2023, ha condannato l'imprenditore a 14 mesi di reclusione, disponendo la confisca pari al profitto conseguito in maniera illecita secondo gli accertamenti. Le verifiche, delegate nella fase dell'esecuzione definitiva dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, hanno permesso ai finanzieri di riscontrare come l'imprenditore, attraverso intestazioni di comodo di un bene immobile ad un soggetto compiacente, avrebbe cercato di rendere vana l'applicazione della sentenza sotto il profilo patrimoniale.