Rapina al centro commerciale: in due rompono le vetrine e portano via i gioielli da Stroili

Rapina in mattinata alla gioielleria Stroili del centro commerciale Mongolfiera di Lecce.

In tre, con i volti travisati, sono arrivati nella galleria del centro commerciale e hanno rotto le vetrine con dei bastoni. In pochi secondi avrebbero arraffato tutti i gioielli per poi scappare verso l'uscita e far perdere le proprie tracce.

Grande caos e spavento tra i clienti e i dipendenti della gioielleria e dei negozi vicini. Sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini: caccia a una Opel a bordo della quale sarebbero fuggiti i malviventi.

Il bottino è in via di quantificazione.

Aggiornamenti nelle prossime ore