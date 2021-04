Ruba mille euro che l'anziano aveva in tasca: denunciata rumena

Si avvicina ad un anziano che aveva appena prelevato la pensione all'ufficio postale di piazza Cesari e lo deruba di mille euro. Identificata e denunciata dagli agenti del commissariato di Galatina una donna rumena.





I fatti

La pattuglia intervenuta sul posto ha accertato che, una giovane ragazza, dall’accento dell’est europeo, aveva raggirato un 81enne riuscendo a sottrargli dalla tasca dei pantaloni la somma di mille euro in contanti, prelevati poco prima dal bancomat.

La testimonianza

Fondamentale il contributo di un testimone, che ha raccontato agli agenti di aver visto la donna giungere a bordo di un'Audi con targa estera, all’interno della quale c’erano altre quattro persone, due donne e due uomini. La ragazza si era avvicinata all'uomo e lo aveva abbracciato, tastandolo su tutto il corpo. Operazione ripetuta dalla ragazza anche dopo essere stata allontanata una prima volta dall'anziano. L’uomo, infastidito da questo atteggiamento, aveva iniziato ad urlarle contro attirando l’attenzione degli astanti e, solo a quel punto, la donna si era allontanata definitivamente. L'81enne si è accorto del furto solo quando, all’interno dell'ufficio postale, è giunto il suo turno per fare l’operazione di deposito.

Le ricerche

Gli agenti del commissariato di Galatina hanno diramato la descrizione della donna e dell'auto e nel pomeriggio gli agenti della Questura di Lecce hanno intercettato l’auto in via Leopardi, con a bordo due uomini e tre donne, tutti di nazionalità rumena. Una delle tre donne è stata riconosciuta come l'autrice del furto - si tratta di S.M., 27 anni - e denunciata. Purtroppo il denaro non è stato ritrovato.