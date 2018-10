Uno sconosciuto si avvicina e tenta di portarle via il figlio di 4 anni La denuncia choc di una madre in Questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Hanno tentato di rapire mio figlio di 4 anni». La denuncia arriva da una madre che ieri mattina si è recata in Questura per raccontare quanto sarebbe accaduto sabato pomeriggio al suo piccolo.I fatti si sarebbero verificati in pieno centro storico.La donna si trovava in piazzetta Santa Chiara quando è stata raggiunta da un uomo, di origine straniera, che aveva in mano dei palloncini e che ha sorriso al piccolo. Tutto sembrava finito là, ma così non è stato: l'uomo è riapparso alle spalle della donna, ha preso per mano il bambino e con lui ha iniziato a correre in direzione di Palazzo Carafa. La donna ha iniziato a rincorrere l'uomo e a strappargli il bambino. I primi a portare soccorso alla madre spaventatissima è stato un gruppo di ragazzi.Ora si spera che qualche spunto per l'identificazione dell'uomo possa arrivare dalle telecamere che si trovano in zona.