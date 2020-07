Bimbo di 4 anni azzannato al volto da un cane: é grave

Un bambino di quattro anni è stato aggredito ieri sera a Frigole da un cane meticcio di grossa taglia.



Il cane lo ha azzannato al volto. E' stato un attimo, quell'attimo in cui il bimbo si è interposto fra i genitori ed il cane.



Sono stati i genitori a liberarlo dalle fauci ed a trasportalo a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Il morso gli ha causato ferite profonde al volto.



indaga la polizia per capire se il cane sia un randagio o abbia un proprietario che non lo ha tenuto al guinzaglio e non gli ha fatto indossare una museruola.