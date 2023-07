Progetto Pinqua a Santa Rosa: ieri sono partiti i lavori. «Chiedo scusa se nel corso del cantiere si creerà qualche disagio», chiude così il suo post su Facebook l'assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci, dopo aver illustrato i dettagli dell'importante intervento urbanistico. «Il progetto si pone un obiettivo ben preciso: la qualità del territorio che passa attraverso la riqualificazione di un'area - scrive l'amministratore - mediante la sua dotazione di attrezzature comuni, edifici pubblici a scopo sociale e spazi attrezzati anche con verde urbano, sia pubblico che privato, in quanto elementi di attrattiva tra i più importanti che diventano fattore di qualità per la vita dei suoi cittadini oltre che dare una identità anche paesaggistica alla città».

Attività e tempo libero



L'idea progettuale è quella di restituire alla città un quartiere con multi attività per il tempo libero e le attività sociali ed educative, con particolare attenzione agli aspetti inclusivi e sostenibili. In particolare il progetto, prevede: la realizzazione di tutte le opere a rete di urbanizzazione primaria a corredo della maglia di intervento tipizzata come "C2": rete viaria e percorsi pedonali, rete idrica, smaltimento acque di pioggia, fognatura nera, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, Telecom e metano. Le opere si andranno a collegare con quelle esistenti.



E ancora: la realizzazione di un edificio pubblico da adibire a centro diurno, che all'occorrenza potrà anche essere utilizzato per ospitare un hub sociale.

Prevista la sistemazione interna delle aree comuni pubbliche e in particolare: pavimentazione drenante con diverse cromie per individuare i percorsi; orti urbani attrezzati, delimitati da staccionata in legno e dotati di un piccolo deposito attrezzi e una piccola copertura frangisole. Ogni orto avrà un pannello fotovoltaico per produrre l'energia necessaria ad attivare un utensile elettrico per il lavoro della terra e un punto acqua per l'innaffiamento del campo. L'acqua per l'innaffiamento sarà derivata da una cisterna di raccolta delle piovane secondo i principi dell'abitare sostenibile.

Gli orti urbani



«Gli orti - spiega Nuzzaci - sono stati ubicati nelle vicinanze del centro diurno, in modo che un vano dello stesso centro possa funzionare da reception per la loro gestione». Un orto urbano di dimensioni più grandi da utilizzare per lezioni sul campo agli studenti delle scuole limitrofe al comparto di intervento. Ma anche uno spazio verde attrezzato con panchine, attrezzi ginnici e giochi per bambini; uno spazio baricentrico, quale punto di aggregazione, attrezzato con gradinate, coperture in legno e verde che si presta a qualsiasi tipo di utilizzo da parte degli abitanti del quartiere.

