Lecce: il centrosinistra vince le Provinciali, in testa la lista di Delli Noci. Ko il centrodestra diviso in tre

Il centrosinistra vince le Provinciali. Lo scrutinio, che è andato avanti fino a notte inoltrata, ha premiato le due liste che sostengono il presidente Stefano Minerva. In testa il movimento civico rappresentato dalla lista “Insieme per il Salento”: è il laboratorio civico ispirato dagli assessori regionali Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo e sostenuto anche da Puglia Popolare. Insieme all’altra lista, quella di riferimento delle segreterie dei partiti, “Salento Bene Comune 2050”, hanno ottenuto la maggioranza nei due centri più popolosi, cioè Lecce e Nardò: l’alleanza Pd-Italia Viva-Leu-Sinistra italiana, secondo i dati consolidati nella notte, al secondo posto.

Il listone Lega-Mellone-Pagliaro avanti nella notte su Fratelli d'Italia

Più dietro la compagine che unisce Movimento Regione Salento, Lega e Andare Oltre confluiti nella lista “Civica Salento”. In alcuni Comuni, nella notte, è stato un testa a testa con la lista Fratelli d’Italia”, ma solo questa mattina si conoscerà il verdetto ufficiale. Lecce e Nardò hanno premiato nella coalizione il raggruppamento Lega-Pagliaro-Mellone. Staccata la lista “Forza Salento” messa insieme dal coordinatore di Forza Italia, Paride Mazzotta.

Delli Noci ha schierato, i primi cittadini di Campi Salentina, Alfredo Fina, e di Martano, Fabio Tarantino, quest’ultimo anche consigliere uscente con delega all’Ambiente. La lista “Salento Bene Comune 2050” che poteva contare anche sull’appoggio del Movimento 5 Stelle, invece, vede al suo interno esponenti del Pd come Luca Benegiamo, sindaco di Giuggianello e Laura Manta, sindaco di Collepasso, oltre ai consiglieri provinciali uscenti Daniele Piccione e Ippazio Morciano e l’ex presidente del Consiglio comunale di Lecce e attuale consigliera Paola Povero. Presenti Italia Viva con Andrea Monsellato, Articolo Uno con Francesco Volpe, di Sinistra Italiana con Maria Teresa De Maggio.

In tutto 65 candidati per 16 posti da consiglieri: oggi gli eletti

Candidati 65 tra sindaci e amministratori aspiranti consiglieri per un seggio a Palazzo dei Celestini. Ben cinque le liste presentate a testimonianza del rinnovato interesse per un ente che ha ancora molto da dire nelle decisioni del territorio, nonostante la riforma che ne ha cancellato la storia. Elezioni che faranno da apripista alla scadenza del mandato dell’attuale presidente Stefano Minerva che lascerà l’incarico in autunno, con la finestra delle nuove votazioni prevista tra dicembre e gennaio del prossimo anno. A scegliere sono stati solo gli amministratori locali e non i cittadini. Il voto, poi, è ponderato perché un varia in base alla popolazione dei Comuni per questo l’elettorato è diviso in cinque fasce.

Tre i seggi, due tradizionali e uno “volante”, a raccogliere i voti dei consiglieri e dei sindaci per l’elezione dei 16 componenti del Consiglio provinciale. Le urne saranno su due piani differenti di Palazzo dei Celestini, mentre ci sarà una misura straordinaria per la raccolta domiciliare del voto degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario per il Covid 19. Le operazioni di voto, quindi, si sono svolte dalle ore 8 alle ore 22, nel seggio allestito presso la sede di “Salento d’Amare”, al piano terra di Palazzo dei Celestini. Qui hanno votato gli elettori dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti (fascia azzurra); compresa tra 10.001 e 30mila abitanti (fascia rossa) e compresa 30.001 e 100mila abitanti (fascia verde).

Il seggio elettorale numero 2 è stato sistemato nella sede nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini (secondo piano). Qui hanno votato gli elettori dei Comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5mila abitanti (fascia arancione) e tra 5001 e 10mila abitanti (fascia grigia).

La corsa alla presidenza: Minerva punta al bis



Chiusa la partita dei consiglieri eletti - solo questa mattina si conoscerà la composizione ufficiale - sarà conto alla rovescia per le elezioni del presidente della Provincia: si voterà fra novembre 2022 e febbraio 2023. Si ricandiderà, salvo clamorose sorprese, Stefano Minerva a caccia del bis. E toccherà al centrodestra individuare uno sfidante capace di impensierirlo.