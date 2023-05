Primo soccorso, dall'Associazione Diportisti ecco 28 soccorritori

Presso l'Istituto Comprensivo Statale di Porto Cesareo si è svolto il corso di Primo Soccorso (BLS) con gli Istruttori, Salvatore Bisanti e Giovanni Maraschio, quest'ultimo Presidente del Centro di Alta Formazione (Teaformazione a.p.s., n.d r). Il corso è stato partecipato dai Soci dell'Associazione Diportisti Porto Cesareo nonchè da cittadini del capoluogo jonico cui si sono aggiunti graditi ospiti del Comando Capitaneria di Porto di Gallipoli e Carabinieri del locale Comando Stazione. Sono così stati formati 28 "soccorritori laici", tra cui i soci, tre marinai, due carabinieri e 7 cittadine a cui è stato conferito il relativo Attestato di Partecipazione. La consegna degli 'diplomi' è avvenuta a cura dell'Assessore Barbara Paladini, su delega del Sindaco; del Presidente Cosimo Dr. Leuzzi, dei Soci Vincenzo Mighali e Loris Fiore; della Capitaneria di Porto in persona del Guardia Marina Marco Mazzarella.

Il presidente, dopo un momento di silenzio dedicato alle vittime emiliane, ha illustrato le prossime future attività del sodalizio fra cui il Corso BLS-D, la raccolta ed invio di farmaci per Missione Umanitaria in Costa d'Avorio (a cura dell'Associazione "e ti porto in Africa" Onlus) con partenza prevista da Roma il prossimo 26 giugno; il Campionato velico classe "Ilca" organizzata dal Circolo Nautico l'Approdo (con patrocinio e partecipazione della Federazione Italiana Vela; della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard e del CONI) che si svolgerà nei pressi di Torre Chianca il prossimi 3 e 4 giugno, attraverso assistenza diretta in mare degli oltre 70 concorrenti iscritti alla competizione e provenienti da diverse regioni. Nel rivolgere i ringraziamenti al Dirigente dell'Istituto ospitante, il Prof Stefano Macchia, all'Amministrazione cittadina per il Patrocinio, al Presidente dell'Ass.ne Teaformazione a.p.s.

nonché Direttore del Corso, il Dr. Giovanni Maraschio; il Presidente del Sodalizio, Cosimo Leuzzi ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra il volontariato e le Istituzioni essendo occasione per formare e disporre di "soccorritori laici" pronti ovvero idonei ad aiutare il prossimo in circostanze di necessità e urgenza nell'attesa dei previsti soccorsi.