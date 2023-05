L'Associazione Diportisti organizza un corso di primo soccorso

L'Associazione Diportisti Porto Cesareo, col Patrocinio del Comune, la collaborazione della Protezione Civile Provinciale e dell'Ass. Teaformazione a.p.s., ha organizzato un incontro per la formazione al primo soccorso (BLS) nei locali dell'Istituto Comprensivo Statale sito in Via Piccini, 35 in Porto Cesareo, dalle ore 15.00 del prossimo 26 maggio 2023. Il corso, gratuito e aperto al pubblico, garantirà la preparazione dei Soci aderenti che riceveranno contestuale Attestato di qualifica al "primo soccorso" (BLS). L'attività organizzata dall'Associazione Diportisti, similmente a tutto quanto già svolto fin dalla sua fondazione, ha l'obiettivo di qualificare i propri Associati ad un primo intervento sanitario in caso di emergenza ed in attesa di arrivo delle preposte Autorità di soccorso Sanitario in mare. Il Sodalizio è partecipato da oltre 130 soci, di cui oltre metà residenti in Porto Cesareo e riunisce Diportisti, atleti, dilettanti nelle discipline connesse alla navigazione costiera e quasi tutti armatori, ovvero proprietari di imbarcazioni, strettamente e costantemente connessi su piattaforme comunicative h24 ed ogni giorno dell'anno. «L'Associazione - ricorda in una nota il presidente dott.

Cosimo Leuzzi - opera sul territorio salentino, con baricentro il capoluogo jonico (Porto Cesareo), unicamente grazie alla fattiva, gratuita e solidale collaborazione dei Soci aderenti, essendosi proposta quale prima e concreta aggregazione di persone e volontà ispirate dall'Atto costitutivo ed associativo medesimo. L'Associazione Diportisti si conferma essere realtà al servizio della collettività Cesarina e delle Istituzioni preposte svolgendo il suo preminente ruolo di solidarietà sociale, come previsto dalle leggi in vigore; costituendo altresi un sicuro riferimento per le Autorità competenti nei temi ambientali, di protezione delle risorse costiere, di salvaguardia e sorveglianza delle stesse nonché dei graditi ospiti cittadini».