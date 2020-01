Nicolò e Federico primi nati del 2020: la mezzanotte si tinge d'azzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamano Nicolò e Federico e sono loro i primi due piccoli venuti al mondo appena passata la mezzanotte, con l'anno nuovo. Nati a distanza di sette minuti l'uno dall'altro. Il primo - Nicolò Congedi - all'ospedale “Sacro Cuore di Gesù” a Gallipoli a mezzanotte e mezzo. Pesa tre chili e 590 grammi, sta bene e ha regalato un'attesa insolita e carica d'emozione non solo a mamma Rosita e papà Salvatore, ma anche alla bisnonna 90enne che ha raggiunto l'ospedale per salutare il nuovo nipotino.A mezzanotte e 37 minuti al “Vito Fazzi” di Lecce è nato Federico Cocciolo. Pesa 3 chili e 290 grammi e sta bene, per la felicità di papà Nicola e mamma Federica.