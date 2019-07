Posto di blocco fuori dalla discoteca, 12 patenti ritirate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici patenti di guida ritirate, undici persone denunciate e 22 contravvenzioni al Codice della strada elevate: è il "bottino" di unamaxi operazione di controllo messa in atto sabato notte da parte dei carabinieri di Tricase.Dodici, come detto, le persone - per lo più giovani - denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto controllati all'uscita di una nota discoteca, erano alla guida dopo aver alzato il gomito. Pari a 2,4, cioè circa 5 volte il massimo consentito, il tasso alcolemico riscontrato nel sangue del guidatore che aveva bevuto di più e a cui, come a tutti gli altri, è stata ritirata la patente. Un diciottenne neopatentato di Gagliano del Capo è stato anche multato perché, alla guida dopo aver bevuto, dopo essere uscito dalla discoteca, in territorio di Ortelle, è uscito di strada andando a sbattere contro la cabina Enel, per poi terminare corsa nel canale posto su lato opposto della carreggiata.Tre persone sono state denunciate per evasione perché, sebbene sottoposte ai domiciliari, non erano in casa quando i carabinieri hanno bussato alla loro porta. Infine un 29enne di Morciano è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché, fermato nei pressi di uno stabilimento balneare di Salve, portava in auto un pugnale con lama di venti centimetri. L'arma è stata sequestrata.Nel compresso sono stati impiegati 5 mezzi e dieci militari; dieci i controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari; 55 gli automezzi controllati e 87 le persone identificate.