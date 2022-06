Vagava solo e stanco per le strade di Frigole. Un bellissimo pony bianco e marrone ha smarrito la strada di casa. Fortunatamente, è stato avvistato da qualcuno di buon cuore, che per sua fortuna gli ha dato innanzi tutto da bere e lo ha rifocillato, per poi allertare Asl e Polizia locale, in modo che il piccolo pony possa ritrovare la sua famiglia, che a quest'ora lo starà cercando.