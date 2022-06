Acqua per i cani a passeggio fuori dal panificio, ma per quattro volte gli rubano la ciotola. Lo sfogo del titolare: «Vigliacchi»

Se anche a Lecce si sta diffondendo la bella abitudine di lasciare, fuori dai locali pubblici, delle ciotole con acqua fresca per dissetare gli amici animali che passeggiano al guinzaglio con i loro padroni, dura a morire è invece l'abitudine di impossessarsi delle cose degli altri, anche se il loro valore è solo di qualche euro.

APPROFONDIMENTI FRANCAVILLA Gatto nero preso a sassate: ragazzi denunciati dagli animalisti LECCE Salento, mamma volpe sceglie il suo rifugio per il parto e regala... LECCE Pesca miracolosa a Otranto: dall'acqua emergono due cernie per un...

Lo sfogo sui social

Così, il titolare del panificio "Fornoh", lungo viale Cavallotti, affida il suo sfogo ai social dopo aver subito il furto di quattro ciotole in quattro mesi, cioè da quando il panificio ha aperto battenti. «Questa è la quinta! - scrive Andrea Godi su Facebook -. Quando rubate le nostre ciotole per l’acqua non state rubando a noi, ma state rubando agli animali la possibilità di bere soprattutto con queste temperature così alte! Vigliacconi».

Ed è pioggia di proteste, nei commenti, contro chi per gioco, per vandalismo, o per portare a casa una ciotola nuova al proprio cane senza spendere i circa tre euro che pagherebbe in negozio, si appropria delle cose altrui, privando i cani a passeggio - soprattutto con le temeperature tropicali delle ultime settimane - di trovare sollievo e refrigerio.