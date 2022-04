La pizzeria "Da Michele" sbarca a Lecce: tutto pronto per l'apertura del locale

Ormai è questione di giorni. La storica pizzeria napoletana "Da Michele”, famosa in tutto il mondo per le sue pizze doc è pronta ad aprire i battenti a Lecce, in piazza Sant'Oronzo.

I lavori nel nuovo locale, che trova posto negli ex Cassinesi, sono praticamente terminati. La celebre pizzeria, resa famosa anche per ospitato alcune scene del celebre film "Mangia Prega Ama", con Julia Roberts, è un marchio di garanzia.

APPROFONDIMENTI L'APERTURA Lecce, apre “Da Michele", al via i lavori nella pizzeria... LECCE Lecce, arriva la pizzeria di Julia Roberts. Bar e pasticcerie,...

Lecce, apre “Da Michele", al via i lavori nella pizzeria di “Mangia Prega Ama”. Dopo tocca a Bari

La sua storica sede di Napoli, quartiere Forcella, offre solo due pizze sul menù, una scelta che verrà riproposta anche a Lecce e successivamente a Bari (dove la pizzeria dovrebbe aprire tra maggio e giugno).

Da Michele, in pieno centro a Lecce, si potranno gustare la tradizionale margherita e la marinara. Non sensa una lunga attesa come accade ancora adesso a Napoli: tanta gente fuori dal locale in attesa di gustare una delle migliori pizze al mondi seduti intorno ai tradizionali tavoli in marmo.

Lecce, arriva la pizzeria di Julia Roberts. Bar e pasticcerie, così cambia piazza sant'Oronzo