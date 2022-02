Lecce, apre “Da Michele", al via i lavori nella pizzeria di “Prega. Mangia. Ama”. Dopo tocca a Bari

Come annunciato alcuni giorni fa, aprirà già nel mese di marzo la sede leccese della celebre pizzeria napoletana "Da Michele”, famosa in tutto il mondo per le sue pizze doc tanto da avere ospitato alcune scene del celebre film "Prega. Mangia. Ama", con Julia Roberts.

I lavori sono già a buon punto ed entro una manciata di settimane permetteranno alla celebre catena di pizzerie (24 sedi in tutto il mondo dii cui dieci in Italia) la cui sede storica è nel centro di Napoli, di sbarcare a Lecce, sull'ovale di piazza Sant'Oronzo (accanto al Caffè cittadino) portando con sé un po' di suggestioni partenopee ma soprattutto cinematografiche.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, arriva la pizzeria di Julia Roberts. Bar e pasticcerie,... LECCE Piazza Sant'Oronzo, si cambia: sull'ovale arriva anche...

La sede leccese. In alto una scena del film

Subito dopo Lecce, Da Michele aprirà a Bari, nella altrettanto centrale corso Vittorio Emanuele, al piano terra del palazzo della Deloitte in piazza Chiurlia. Nella sede barese lavoreranno 20 persone. Delle due aperture ha dato notizia anche Dissapore, guida per i buongustai e gli addetti ai lavori.

Le nuova aperture d'altronde non fanno che confermare da una parte l'appeal della Puglia per gli investitori. Dall'altra la rinascita della pizza napoletana, che dopo anni di sperimentazioni su lieviti e farine, torna a riprendersi la scena ed è ormai una presenza ben rappresentata e molto molto apprezzata anche in terra pugliese.