Picchiarono e sequestrarono due persone per estorcegli denaro: arrestati in sei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vera e propria spedizione punitiva ai danni di due uomini sospettati di un furto. Stamane all’alba, i carabinieri di Copertino e della Compagnia di Gallipoli hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Eupremio Lauretti, Cristano Quarta, Marco Paladini, Ivan Petrelli, Gianfranco Quarta tutti di Carmiano. E di Stefano Gabellone di Monteroni. Tutti e sei sono indagati per “lesioni personali aggravate” e “sequestro di persona a scopo di estorsione” in concorso.L’indagine, supportata dalle dichiarazioni delle vittime e da riconoscimenti fotografici, ha consentito di accertare che gli indagati, due dei quali con precedenti penali per droga e lesioni personali, nella tarda serata del 10 settembre scorso si siano recati a Carmiano, presso l’abitazione di una donna e in sua presenza, abbiano picchiato violentemente il compagno ed un suo amico, prelevato con forza le due vittime, costringendole a salire a bordo di due distinte autovetture per poi condurli nelle campagne di Salice Salentino e sottoporli ad altre violente percosse prima di ricondurli nuovamente dove li avevano prelevati, intimandogli di consegnare, in un successivo appuntamento presso un distributore di carburanti, la somma di 8mila euro in contanti.Il movente dell’aggressione e della richiesta di denaro è da ricondursi alla erronea convinzione degli indagati che le due vittime fossero da identificarsi negli autori di un furto perpetrato, in precedenza, presso l’abitazione del padre di uno dei soggetti colpiti dal provvedimento restrittivo.