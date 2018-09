Viene giù il cavo del filobus, traffico in tilt a piazzale Rudiae. Ferito un ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico in tilt a piazzale Rudiae, a Lecce, a causa di un cavo del filobus staccatosi. Sul posto sono i vigili urbani e una squadra di tecnici che stanno verifficando le cause del distacco: se si sia trattato di un incidente o di un guasto.Il cavo è venuto giù nelle vicinanze del sottopassaggio ferroviario e, nella caduta ha investito un ciclista, facendolo rovinare a terra. Sono quindi anche intervenuti i medici del 118 che hanno medicato le escoriazioni al malcapitato, portandolo poi in ospedale in codice verde.(Foto: Alessio Pepe)