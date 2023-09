Più di 40 anni di onorato servizio: in pensione il poliziotto D'Oria

Dopo più di 40 anni (per la precisione 40 anni, 7 mesi e 16 giorni) di onorato servizio, da oggi è in pensione Oronzo D'Oria, ispettore della Polizia di Stato, per tutti "Ronzino".

La carriera

Una carriera, la sua, costellata da molte lodi, encomi ed encomi solenni. La sua carriera inizia nel 1983, quando frequenta il Corso di Polizia di Stato presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria. Dopo il corso viene trasferito alla Questura di Milano dove, fino al 1991, presta servizio presso la Squadra Volante.

Il trasferimento in Puglia

Nel Giugno 1991 torna in Puglia: è trasferito alla Questura di Taranto presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica e otto anni più tardi approda alla Questua di Lecce, la sua città.

Qui presta servizio nelle Volanti fino al 2014, chiudendo poi la carriera nella Divisione Anticrimine sempre della Questura di Lecce, più precisamente presso il "posto fisso di Polizia" ubicato nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Adesso, raggiunta la pensione, Ronzino non vede l'ora di dedicarsi alle sue pià grandi passioni: i figli, i viaggi, le vacanze alle terme, e i suoi tanti hobby,