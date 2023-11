Intascavano i soldi della Tosap: dipendente della concessionaria e moglie a processo per truffa e peculato

Intascavano i soldi della Tosap versati per alcuni lavori pubblici. Ben 17.106 euro che invece erano destinati a finire nelle casse del Comune di Lecce.

Peculato e truffa, due a processo



È fissata per il 4 dicembre, innanzi al Tribunale di Lecce, l’udienza a carico di un ex dipendente della Dogre e della moglie accusati di peculato e truffa aggravata ai danni del Comune di Lecce.



I due coniugi, lui dipendente della concessionaria per il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e la moglie, anche essa autrice materiale, avrebbero intascato 17.106 euro ricevuti, tramite più assegni bancari, da due società per il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico necessaria per alcuni lavori di manutenzione straordinaria nel territorio.

L'avvio del procedimento risale al 2022.

L'udienza preliminare



Durante l’udienza preliminare del 12 ottobre scorso il Giudice del Tribunale di Lecce – Sez. Penale ha ravvisato nei confronti dei coniugi il reato di peculato “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e agendo in concorso tra loro, si procuravano un ingiusto profitto pari ad € 17.106 euro”.

Si torna in aula a dicembre



La prossima udienza è fissata per il 4 dicembre. Il Comune si è costituito parte civile affidando l’incarico al legale Francesco Campasena per un importo di 3.160 euro.