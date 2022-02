Un incidente si è verificato in serata nel sottopasso di Viale Leopardi, a Lecce. Coinvolti uno scooter condotto da un sedicenne e una Opel Corsa. Il mezzo a due ruote avrebbe urtato con violenza l'auto rimediando una brutta caduta ed è statao accompagnato al Vito Fazzi di Lecce. Per alcune ore il traffico veicolare della circonvallazione è stato deviato per permettere i rilievi.