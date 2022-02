Schianto nella marina di Lecce, grave un ragazzo di 18 anni

Schianto attorno alle 16 nella marina di Lecce, a Torre Chianca, fra un ragazzo di 18 anni in sella ad uno scooter ed un uomo di 48 anni al volante di un'auto. Il giovane è stato condotto in codice rosso nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce da un'ambulanza del 118. versa in condizioni gravi per via dei traumi subiti al torace ed alla tesa nell'impatto violento sull'asfalto e contro il muro di cinta di una abitazione.

Senza segnaletica

L'incidente è avvenuto sull'incrocio fra via Delle Rose e via Del Sambuco, con l'ambulanza sono arrivate anche la pattuglia del Pronto intervento della polizia locale di Lecce. Le responsabilità sono in corso di accertamento poichè quell'incrocio è privo di segnaletica sia orizzontale che verticale. Le uniche certezze sono che l'auto provenisse da via Delle Rose e lo scooter da via Del Sambuco.

Sequestri

I mezzi sono stati messi sotto sequestro come prevede la procedura al cospetto di lesioni gravi ripoirtate dai conducenti. Illeso l'uomo alla guida della Dacia, di Arnesano. Il ragazzo, di Lecce, è sottoposto ad accertamenti per valutare la portata e le conseguenze dei traumi. Per entrambi sono in corso gli esami del sangue per stabilire se guidassero sotto l'effetto di alcol e/o di droga.