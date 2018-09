Palazzo Carafa addio: si dimette anche Torricelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Antonio Torricelli ha presentato le sue dimissioni. Consigliere comunale con un'esperienza di quarant'anni si è dimesso dopo la bufera giudiziaria sul mercato degli alloggi popolari che lo vede coinvolto: associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Queste le accuse di cui dovrà rispondere. Questa mattina la scelta: dimissioni irrevocabili così come Luca Pasqualini e Attilio Monosi avevano già fatto.Palazzo carafa perde uno dei consiglieri che lo hanno vissuto più di ogni altro: è in via Rubichi dal 15 giugno 1975 quando entrò in Consiglio per la prima volta. Con lui Silvio Bonea, Enzo Perrone, Stefano Salvemini, il preside Madaro, Giovanni Caprarica, Ernesto Sticchi, Antonio Tamborrino e Adriana Poli Bortone. Protagonisti di un’epoca. Torricelli rappresentava il partito Socialdemocratico, di cui a lungo è stato poi segretario provinciale. Lecce in quegli anni vide succedersi sulla poltrona di sindaco Capilungo, Giardiniero, Melica, Corvaglia, Fiore: Torricelli è sempre stato lì, in una delle stanze al primo piano di Palazzo Carafa che, all’epoca, ospitavano assessori e vicesindaco e oggi sono invece occupate da segreteria e staff del sindaco.