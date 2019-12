Forzano la saracinesca e rubano le sigarette: malviventi in azione alla stazione di servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto questa notte alle 2,21 presso l’ Eni station di Otranto , nel Salento. I malviventi si sono introdotti nel bar annesso alla stazione di servizio dopo aver forzato la saracinesca dell’esercizio commerciale. Hanno rubato le sigarette presenti sugli scaffali e il fondo cassa.«L’entità del furto è di mille euro circa - spiegano i titolari della stazione di servizio - il furto è stato registrato dalle telecamere di video sorveglianza, ma i malviventi indossavano il passamontagna per non farsi riconoscere». Questa mattina sono al lavoro i tecnici per riparare i danni fatti all’esercizio commerciale.