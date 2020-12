Uccise Daniele ed Eleonora con 75 coltellate, chiesto il processo per l'omicida reo confesso

La Procura di Lecce chiede il processo per Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, lo studente di Scienze Infermieristiche reo confesso dell'omicidio della sera del 21 settembre degli ex conquilini di via Montello, a Lecce, Eleonora Manta e Daniele De Santis, 30 ee 33 anni, lei di Seclì e funzionario Inps a Brindisi, lui di Lecce arbitro di calcio. Una strage: la giovane coppia fu dilaniata con 75 coltellate. Senza un vero motivo scatenante attribuibile a loro.

Il sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini ha chiesto il rito immediato al giudice per le indagini preliminari Michele Toriello. Nella convinzione che nei si sia formata la prova nei tre mesi di indagini condotte con i carabinieri del Nucleo investigativo e del Ros: a cominciare dalle confessioni del fermo della sera del 28 settembr e enel corso della convalida del 2 ottobre. Ma anche per la confessione scritta trovata nella mail mai spedita del computer sequestrato a De Marco, quando scrisse alla compèagna di corso che lo respinse: sì, sono stato io. Altra traccia rilevante nel diario fatto ritrovare dallo stesso indagato nella casa di via Fleming dove intanto si era trasferito: di suo pugno aveva scritto di volere ammazzare Daniele. il primo di una serie di omicidi: un buon inizio, scrisse letteralmente. Per dare sfogo all'incontenibile frustrazione di non essere amato e di essere respinto dalle ragazze, ha scritto sul diario.

La decisione di accelerare i tempi attraverso il rito immediato (l'udienza preliminare avrebbe comportato tempi di fissazione più lunghi ma anche il confronto fra i legali delle parti) è stata presa a pochi giorni dal deposito delle consulenze: medico-legale del dottore Roberto Vaglio, informatica e sui reperti trovati sul luogo dell'omicidio sviluppate dai carabinieri del Ris e della sezione Rilievi di Lecce.

La decisione del giudice Toriello dovrebbe arrivarea breve e sarà comunicata agli avvocati difensori Giovanni Bellisario ed Andrea Starace, Mario Fazzini e Renata Minafra per la famiglia De Santis, Francesco Spagnolo, Stefano Miglietta e Luca Piri per la famiglia di Eleonora.

