Offese su Facebook alle vigilesse dopo l’intervento: in due a processo

Offensivo e, dunque, diffamatorio, definire sarte due poliziotte Municipali di Nardò alle prese con la misurazione della larghezza di una strada del centro storico? Offensivo sostenere che non esista un centimetro abbastanza piccolo per misurare il loro cervello? Lo stabilirà il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, Elena Coppola, nel processo al via il 16 giugno a carico di Carlo Potenza e della moglie Anna Laterza, 59 e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati