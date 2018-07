«Non abbandonate le Obike», e la campagna di sensibilizzazione è già virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porta la firma del consiglie comunale, e presidente della commissione Traffico, Marco De Matteis, l'ironica campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono delle obike in città. Un'idea nata dopo le troppe polemiche a firma della politica di centrodestra sopo l'introduzione del servizio di mobilità sostenibile voluto da Palazzo Carafa.In questi giorni sono stati in tanti coloro che hanno puntato il dito contro il servizio postando sui social foto di biciclette "abbandonate" in qualsiasi spazio della città.Peccato che la peculiarità del servizio Obike sia proprio il flusso libero che permette di noleggiare “liberamente” le biciclette pubbliche che possono essere prese, utilizzate e lasciate senza obbligo di una postazione fissa. Insomma un free floating per chi mastica l'inglese. Ma, per i sostenitori della polemica ad ogni costo questo non basta. E così dopo le bici abbandonate sono arribate anche le bici vandalizzate. Per cercare di femrare tutti questo "abusi" compresi il consigliere di Sveglia Lecce ha pensato ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare gli utenti: "Se li abbandoni il bastardo sei tu!" si legge su una foto che ritrare un cane, una busta di rifiuti e una Obike, accompagnata da un post “Campagna di sensibilizzazione Passi pe #lucane, chiudiamo un occhio sui rifiuti, ma le #obike no! Quest'estate non abbandonare la tua obike......sulle piazzole non c'è posto! SE LI ABBANDONI IL BASTARDO SEI TU!...”.Una campagna che non finirà qui: «Questo è solo il primo atto», ha commentato De Matteis che aggiunge: «Quest'estate grazie al nuovo servizio di bike sharing a flusso libero messo a disposizione dal Comune di Lecce potrai provare l'ebbrezza di essere "incivile" senza arrecare danno alla comunità!Quest'estate non abbandonare in strada il tuo cane o i rifiuti, abbandona un'obike l'emozione è la stessa e magari qualcuno più civile di te potrà fruire del servizio». Insomma non c'è nulla di male ad “abbandonare” una Obike, ma per favole non fate lo stesso con gli amici a quattro zampe e con i rifiuti!