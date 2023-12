Neonata morta dopo aver contratto un'infezione da stafilococco: aperta un'inchiesta, sei medici indagati

E' in corso a Lecce l'autopsia di una neonata morta ad appena un mese di vita. La famiglia, di Gallipoli, ha sporto denuncia per comprendere i motivi della morte e per capire se la piccola poteva essere salvata. Sono sei i medici indagati: cinque in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Gallipoli, dove la piccola è nata, e l'altro è il ginecologo che ha seguito la madre durante la gravidanza.

Un mese di vita

La piccola, nata il 2 novembre, è morta nei giorni scorsi al Bambin Gesù di Roma, dov’era stata trasportata d’urgenza con un volo militare.

Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

L'infezione dopo la nascita

La neonata, subito dopo il parto, sarebbe stata colpita da un'infezione da stafilococco e per questo era stata trasferita prima al "Fazzi" di Lecce e poi al Bambin Gesù, nel disperato tentativo di salvarle la vita dopo il coma farmacologico e l'arresto cardiaco.