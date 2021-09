Viva l'Italia, nell'antica Rudiae risuona l'orchestra

Una serata-evento per due grandi ricorrenze del 2021: i 160 anni dell'Unità d'Italia e i 75 dalla proclamazione della Repubblica italiana. Si chiama Evviva l'Italia! Ed è in programma domani sera a Lecce, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, d'intesa con il Conservatorio Tito Schipa, il Comune e in collaborazione con gli Archivi di Stato di Brindisi e Lecce. A fare da teatro d'eccezione, l'arena dell'Anfiteatro Rudiae alle porte di Lecce, testimonianza di grande valore storico e artistico in Terra d'Otranto, dove saranno presenti i 116 sindaci e le rappresentanze istituzionali - civili, religiose e militari - delle province di Brindisi e Lecce per i territori di competenza.

Il programma



L'Orchestra da camera del Conservatorio Tito Schipa di Lecce eseguirà un repertorio musicale per omaggiare alcuni grandi artisti italiani del passato e partendo dall'Inno Nazionale, saranno eseguite alcune delle pagine più note del repertorio d'autore divenute famose e applaudite a livello mondiale. «L'iniziativa - fanno sapere gli organizzatori - intende celebrare i valori costituzionali dell'Unità nazionale e della Repubblica, dei colori della Bandiera e rafforzare i rapporti istituzionali tra gli Enti. L'evento si prefigura quale occasione per promuovere lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione individuati tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale». Per assicurare la più ampia partecipazione di pubblico, in considerazione della ridotta capienza imposta dalla normativa vigente in materia di contenimento Covid-19, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale della Soprintendenza. La manifestazione è stata resa possibile grazie al generoso sostegno di alcuni operatori economici presenti nelle due province e grazie ad A.R.Va s.r.l. spin off dell'Università del Salento che con entusiasmo hanno accolto l'iniziativa e hanno consentito di dare lustro ai due importanti anniversari, unitamente alla preziosa collaborazione dei volontari. L'evento, inoltre, ha ottenuto l'importante e prezioso patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA