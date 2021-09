Evviva l'Italia, concerto al Parco Rudiae

Una serata-evento per due grandi ricorrenze del 2021: i 160 anni dell'Unità d'Italia e i 75 dalla proclamazione della Repubblica italiana. Si chiama Evviva l'Italia!, in programma questa sera a Lecce, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, d'intesa con il Conservatorio Tito Schipa, il Comune e in collaborazione con gli Archivi di Stato di Brindisi e Lecce. A fare da teatro d'eccezione, l'arena dell'Anfiteatro Rudiae alle porte di Lecce, testimonianza di grande valore storico e artistico in Terra d'Otranto, dove saranno presenti i 116 sindaci e le rappresentanze istituzionali - civili, religiose e militari - delle province di Brindisi e Lecce per i territori di competenza. Protagonista, l'Orchestra da camera del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.