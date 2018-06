Muore durante la gita domenicale in bici. Trovato in campagna il corpo di una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'hanno trovata a terra, accanto alla bicicletta con la quale era uscita per fare un giro. E' morta proprio durante la gita domenicale una donna di 77 anni di Nardò il cui corpo è stato recuperato stamani in campagna, in località "Pantalei Tagliate".Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per la donna ormai non c'era nulla da fare. Intervenuti anche i vigili urbani e i carabinieri, che hanno escluso che la donna possa essere rimasta vittima di un incidente stradale. Sicuramente è stata colta da malore mentre pedalava.