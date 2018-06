Scontro tra due auto: una donna rimane incastrata tra le lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto incidente ieri, poco dopo le 13,30, a Nardò sulla bretella che dal centro urbano porta alla zona industriale e poi sulla ex statale 101 Lecce-Gallipoli, per fortuna con conseguenze non gravi per le persone coinvolte. Una donna di mezza età rimasta incastrata per circa un’ora tra le lamiere della sua auto.Si è trattato di uno scontro frontale quello che si è verificato stamattina tra due utilitarie sulla bretella per la 101, poco prima del passaggio a livello.Secondo le prime ricostruzione effettuate dai Carabinieri della stazione di Nardò, intervenuti sul posto, la donna, che rientrava dal lavoro dalla zona industriale di Nardò, alla guida della sua Matiz Chevrolet bianca, a poche di centinaia di metri del passaggio a livello, si è vista arrivare contro, a velocità sostenuta, una Fiat Punto bianca, guidata da un uomo anziano forse colto da un malore, che all’improvviso avrebbe invaso la corsia opposta. Lo scontro fra le due vetture è stato inevitabile e violento, tanto che la parte anteriore della Matiz si è accartocciata su se stessa. Le condizioni dell’auto hanno fatto temere per la sorte della donna all’interno. I soccorsi sono stati subito allertati da alcuni automobilisti che avevano assistito alla scena. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere dell’auto. Per circa un’ora la donna è rimasta incastrata nella sua auto, prima di essere estratta dall’abitacolo dai pompieri, che prima le hanno fatto indossare un collare. Evidentemente spaventata e in stato di choc ma in condizioni che non destavano preoccupazioni, tanto che le ambulanze del 118 l’hanno trasportata presso l’ospedale di Copertino con codice verde, insieme all’anziano alla guida della Punto uscito comunque illeso dall’incidente.