Tre cani corso scappano da casa e seminano il panico nel B&b. Proprietario multato per mancata custodia

Alba di terrore quella di oggi a Villaggio Resta, Nardò. Non erano nemmeno le cinque del mattino quando tre cani corso si sono introdotti in un B&b.

Tre cani aggressivi nel B&b



I tre grossi cani, scappati dalla custodia del proprietario, hanno letteralmente creato panico perché molto aggressivi alla vista di sconosciuti. Tutta l’area era disseminata da tracce di sangue perché forse uno dei cani era ferito o aveva ferito altri animali, sta di fatto che nessuno dei presenti poteva uscire dagli appartamenti.

I soccorsi

Nel frattempo, il proprietario del B&b ha chiamato il Commissariato di Nardò che purtroppo non poteva intervenire perché tutti i poliziotti erano impegnati in un sinistro stradale in Via Bonfante.

Fortunatamente a rispondere alla richiesta di aiuto è stato il Coordinatore delle Guardie Agriambiente di Nardò, Antonio Russo, che è andato sul posto ed è riuscito ad accalappiare uno dei tre cani e rinchiudere in un’area circoscritta gli altri due.

Grazie al microchip del cane accalappiato si riusciva a risalire al proprietario che dopo diversi tentativi veniva invitato sul posto per recuperare i cani. Nel frattempo, arrivava sul posto anche il Servizio Veterinario ASL in supporto alla Guardia Zoofila. Per fortuna, nonostante tanto spavento e alcuni danni provocati dai cani alla struttura, nessuno si è fatto male, grazie anche al fatto che in quell’orario la maggior parte dei villeggianti era a dormire, bambini compresi.

La multa

Il proprietario, arrivato sul posto, è stato identificato e multato per la mancata custodia degli animali.