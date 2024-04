Morto Luigi Bonalana, segretario del vescovo Vito Angiuli

Si è spento Luigi Bonalana, era il segretario di monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca dal 2014.

Ordinato diacono nel maggio 2012, era originario di Tricase, aveva 68 anni. Subito dopo Pasqua era stato colpito da un aneurisma. Le sue condizioni sono risultate, fin da subito, molto complicate. Pur avendo lottato, alla fine non ce l’ha fatta. In molti lo ricordano come un uomo cordiale e gentile. Era segretario della scuola di formazione teologica pastorale teologica pastorale che ha sede presso l'Auditorium Benedetto XVI di Alessano, oltre ad essere responsabile del notiziario diocesano. Per anni è stato un punto di riferimento e collegamento per tutte le iniziative e gli eventi pensati e promossi dalla diocesi.

Lascia una moglie e tre figli. Luigi Bonalana era un diacono permanente ciò spiega il motivo del perchè coniugato e con figli.

Con il sacramento dell’Ordine, ricevuto dal vescovo diocesano, è stato immesso tra i membri del clero, con una propria veste liturgica, assumendo il compito di proclamare il vangelo, tenere l’omelia e celebrare il sacramento del matrimonio e del battesimo al di fuori della celebrazione eucaristica, il compito del diacono è anche quello di celebrare le esequie.