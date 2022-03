Artigiano morto a Gallipoli: sulla maglietta una traccia di rossetto. Indagata una donna

Una donna di 57 anni è indagata con l’accusa di non avere prestato soccorso all’artigiano di 64 anni morto a gennaio di due anni fa a Gallipoli per un malore accusato nella casa di un amico dove si sarebbero incontrati per trascorrere una serata di passione.

Il fascicolo in Procura



Il suo nome è finito nel fascicolo del pubblico ministero della Procura di Lecce, Paola Guglielmi, poiché gli è stato attribuito il rossetto trovato sulla maglietta della vittima. Risponde di omissione di soccorso poiché il dna era stato estratto dalla dottoressa Giacoma Mongelli, consulente della Procura, è stato ritenuto compatibile con quello del campione di saliva prelevato quando è stata individuata attraverso i contatti telefonici ed i messaggi trovati nello smartphone dell’uomo.

La ricostruzione dei fatti



L’inchiesta al momento sta accertando se è vero che l’uomo accusò un malore quando era ancora in compagnia di quella donna. E se lei avesse scelto di andare via nel timore che l’intervento di una ambulanza o delle forze dell’ordine avrebbe messo alla luce la relazione clandestina. Il contesto è quello indicato dal sopralluogo dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli e dall’ispezione del medico legale: l’uomo fu trovato dai suoi parenti disteso a terra, con la testa poggiata su due cuscini e vestito solo con biancheria intima.