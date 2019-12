Addio a Padre Rosario: confessore e uomo di cultura, per vent'anni nella parrocchia di Fulgenzio

LECCE - Lutto nella comunità religiosa leccese per la scomparsa di Padre Rosario De Paolis, che si è spento ieri a 81 anni, dopo una lunga malattia.

Grande il cordoglio nella comunità cattolica per un figura, quella di Padre Rosario, discepolo fedele di Francesco d’Assisi, conosciuta e stimata. Nei circa 20 anni che trascorse nella Fraternità dei Frati Minori Santa Maria Assunta in Fulgenzio, si dedicò al rilancio della Biblioteca “Caracciolo” e della Pinacoteca di arte francescana.



Ma in moltissimi lo ricordano soprattutto per la sua missione nascosta e silenziosa di direttore spirituale e di confessore. Un servizio continuo e costante grazie al quale giovani e adulti hanno ritrovato la via e la pace del cuore.



I funerali saranno celebrati dal vescovo di Lecce, monsignor Seccia, domattina alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Fulgenzio.