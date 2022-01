Tragedia nel nord Salento: anziana 93enne ritrovata carbonizzata in casa. A fuoco gli abiti mentre cucivana

Gli abiti avrebbero preso fuoco mentre stava cucinando: sarebbe morta così, a causa delle gravi ustioni, una anziana donna di 93 anni il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato questa mattina in una abitazione in via Cristoforo Colombo a Squinzano nel nord Salento.

A ritrovare il corpo carbonizzato dell'anziana il figlio

Al momento dell'incidente la donna era sola in casa. A rinvenire la madre ormai senza vita è stato il figlio, allertato dai vicini che durante la mattinata non avevano avuto notizie dell'anziana.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo accertare la morte dell'anziana donna. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri.