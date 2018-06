CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

C’è chi dice no alle slot machine. «Rinuncio a soldi e guadagni, non voglio sulla coscienza la rovina delle famiglie e dei giovani». È il caso dell’agenzia di scommesse “SalentoGame” che sorge a Monteroni, a pochi chilometri da Lecce. Per i gestori, che in questi giorni hanno rimosso dal loro locale tutte e sei le slot che venivano utilizzate dai clienti, si tratta di «una scelta etica e di buonsenso». Una decisione che mira ad abbassare la pericolosa “febbre del gioco”, ma che comporta anche qualche sacrificio economico.«Ci sarà ovviamente un mancato guadagno, ma la situazione è seria - afferma Francesco Padovano, titolare insieme alla moglie Rosy Rizzato dell’attività commerciale - e in qualche modo anche rischiamo di sentirci responsabili. Non vogliamo rovinare le persone e le famiglie. E crediamo sia doveroso anche tutelare i più giovani».La ludodipendenza, infatti, non è un gioco. «E contrastarla è un impegno che deve riguardare sia esercenti che istituzioni. Alla fine conviene a tutti. La nostra è un’agenzia che propone diversi servizi: pagamento bollette, ricariche, fotocopie dei libri, internet point, abbonamenti per i trasporti pubblici e anche un punto bar. Nel locale - sottolinea il titolare - spesso entrano genitori con figli adolescenti. E proprio i ragazzi sono subito attratti dalle slot più di ogni altro».Attirati come una calamita dall’illusione del guadagno facile. Nei mesi scorsi, peraltro, anche la cittadina di Monteroni è finita nell’elenco delle segnalazioni dei carabinieri: i militari hanno individuato cinque centri scommesse con slot e videopoker che non rispettano la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili - scuole e chiese, innanzitutto - stabilita dall’apposita legge regionale del 2013. E che quindi rischiano la revoca della licenza.«La nostra agenzia non è tra quelle segnalate. E comunque esprimiamo rispetto e solidarietà ai colleghi che continuano a mettere a disposizione dei clienti le macchine slot, anche perché non è facile portare avanti un’attività in questi periodi di crisi, e che corrono il pericolo di vedersi togliere una licenza ottenuta magari già da numerosi anni. In un paese è complicato rispettare queste distanze. E trasferirsi in periferia, soprattutto per chi è proprietario dell’immobile in cui sorge l’attività, non ha senso», commenta Padovano.