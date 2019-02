Messuti dice sì alle primarie: «Mi candido» e chiede alla Poli di essere al suo fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaetano Messuti dice sì. L'ex assessore e già vicesindaco della giunta Perrone scioglie la riserva sulla sua candidatura. Parteciperà alle primarie con il sostegno di Forza Italia e i movimenti civici che lo accompagneranno in questa avventura.«Lusingato dell’attenzione che Forza Italia ha rivolto a me ed al blocco civico che mi accompagna - ha dichiarato Messuti - credendo fortemente che quel centrodestra formato da persone con grandi valori politici ed umani, possa essere risorsa per Lecce, accetto con entusiasmo questa sfida».Una sfida alla quale Messuti arriva dopo qualche giorno di riflessione necessario per prendere una decisione nell'ambito di una centrodestra che fini a questo momento si è presentato frazionato al suo interno. e con uno scenario politico-concorrente ancora tutto da scrivere. Sullo sfondo anche la possibilità della nascita di un terzo polo guidato dalla senatrice Adriana Poli Bortone che lo stesso Messuti chiama in causa. Un chiaro invito all'ex sindaco ad essere al suo fianco in questa nuova sfida.«Spero - dichiara Messuti - che la senatrice Adriana Poli Bortone che nel 2017 fece per prima il mio nome in più tavoli, decida di essere al mio fianco in questa ennesima avventura. Insieme alla sua esperienza ed alla freschezza di tutti i movimenti civici, potremo scrivere certamente una nuova pagina di ottima politica».