Matteo Politi, il finto chirurgo (con la terza media) aveva rubato l'identità a un medico salentino. Era ricercato in tutto il mondo: arrestato

È stato arrestato a Mestre, Matteo Politi, il 43enne veneziano spacciatosi per anni per un valente chirurgo estetico nonostante avesse solo la terza media. Per accreditarsi, aveva rubato l’identità di un vero chirurgo originario del Salento e dal nome molto simile Luigi Vincenzo Politi, specializzato in cardiologia e in servizio a Modena. Dopo aver tentato per anni la strada del successo in tv con comparsate in numerose trasmissioni, Politi ruba l’identità del suo omonimo. Apre lo studio di chirurgo estetico a Verona e opera con una certa rinomanza fino a quando una signora non convinta dell’esito del suo intervento non sporge denuncia: da lì iniziano le indagini che permettono di scoprire la vera identità di Politi capace di contraffare documenti e attestati pur di accreditarsi e riuscendo ad ingannare i dirigenti di sei strutture sanitarie in quattro regioni e ad aprire un centro estetico.

Le indagini

Scoperto era stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Ma il moderno Fregoli non si dà per vinto e si trasferisce in Romania dove diventa una celebrità cambiando nome in Matthew Mode e fingendosi medico dei vip per oltre tre lustri.

In base alle indagini della magistratura romena, tra marzo e dicembre 2018, avrebbe truffato nove vittime grazie a numerosi interventi in diverse strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti da capogiro. Politi era impiegato inoltre in una struttura alberghiera a Mestre. Le ricerche internazionali si erano spinte fino ad Hong Kong, fino all’arresto da parte dei carabinieri e al trasferimento nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, in attesa dell'estradizione richiesta dalla Romania lo scorso anno.