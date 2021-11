Maltempo, inondazioni a Otranto. Scuole chiuse nell'intera zona

Scuole chiuse a Otranto, Giurdignano, Casamassella e Uggiano a causa delle forti piogge che continuano da questa notte e hanno creato disagi nell'intera zona.

Ghiaccio e muri crollati a Cannole e Martano

Notte movimentata anche a Cannole dove una coltre di grandine ha coperto Piazza Pertini e diversi allagamenti hanno creato numerosi disagi. È crollato il muro di cinta del campo sportivo sulla strada che collega Martano a Otranto dove è stato necessario l’intervento di una pala meccanica per metterlo in sicurezza. E crollo di un altro muro anche in via Mora. Allagamenti ed acqua alta anche in garage che hanno invaso anche le macchine.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi appartamenti chiamati dai privati cittadini.