Salento, Luisa Rizzo conquista il terzo posto al campionato mondiale di droni da corsa

La campionessa italiana di Droni, la salentina Luisa Rizzo conquista il terzo posto al World Drone Racing Championship, il campionato mondiale di guida del “drone da corsa”. Un altro grande successo per la già quattro volte campionessa italiana.

I coplimenti del sindaco di Lecce



«Non conoscevo questa disciplina, la storia di Luisa me l’ha fatta scoprire, insieme alle meravigliose immagini dall’alto, in velocità, che il drone riesce a catturare.

È come guardare il mondo con gli occhi di un’aquila - ha scritto sui social il primo cittadino - 20 anni, già quattro volte campionessa italiana, ora sul podio a livello mondiale. Luisa ha raggiunto questi traguardi di eccellenza grazie all’impegno e alla gioia di vivere che la caratterizza. Seguitela sui social, cercate “Leo on fire”. Forza Luisa, continua a volare!»