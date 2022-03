Ordigno contro un'abitazione: danni al portone e ad alcune auto parcheggiate per strada

Misterioso attentanto nella notte a Lizzanello, in provincia di Lecce. Intorno alle 2 ignoti hanno pizzato e fatto espolodere un ordigno in via Colombo al civico 10 che ha danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione e varie automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Nessun ferito: si indaga sugli autori del gesto criminale

Nessun ferito a causa dell'esplosione. Solo tanto spavento, fumo e odore acre. Sul posto sono giurnti i carabinieri della Stazione di Lizzanello e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecce. Sono subito state avviate le indagini per risalire alle ragioni del gesto criminale e agli autori. Nella palazzina vive un'intera famiglia: al piano terra un giovane con la moglie e figli, al piano di sopra i genitori.