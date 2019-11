Ultimo aggiornamento: 19:49

Dopo l'attacco furioso del segretario della Lega Nord leccese che aveva definitouna "nonnetta scampata ai campi di concentramento", lachiede che alla senatrice a vita venga conferita la cittadinanza onoraria della città. Un modo per scusarsi pubblicamente delle parole diAvviare l’iter per conferire alla senatrice a vita Liliana Segre la cittadinanza onoraria di. A chiederlo, in base al regolamento comunale, è la Cgil di Lecce. Ieri la segretaria generale territoriale,, ha scritto al sindacoe al presidente del Consiglio comunale, Carlo Mignone. A norma di regolamento possono proporre il conferimento della cittadinanza onoraria il sindaco o un quinto dei membri del Consiglio comunale, anche su segnalazione di enti ed associazioni.«Di recente Lecce è stata involontariamente al centro del dibattito politico nazionale per le vergognose esternazioni su Liliana Segre di un nostro concittadino - scrive Fragassi nella lettera -, peraltro in quel momento rappresentante cittadino di un partito politico. Un atto vile nei confronti di una testimone dellasopravvissuta all’orrore del campo di concentramento di Birkenau-Auschwitz, di una cittadina italiana di religione ebraica colpita dalle Leggi razziali del 1938, catturata in Svizzera e imprigionata in Italia nel 1943 all’età di 13 anni e deportata in Polonia. Dal 1990 la senatrice è impegnata a mantenere viva la memoria dell’Olocausto”.Dopo la sua nomina a senatrice a vita e soprattutto visto il suo impegno per l’istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, Liliana Segre è stata bersaglio di critiche e insulti a sfondo razziale da parte di haters seriali (non solo sui social), al punto che lo Stato ha deciso proprio oggi di assegnarle una scorta.«Vedere accostata la nostra città - proseguono dalla Cgil - a certe dichiarazioni è un duro colpo per chi ama Lecce e ne conosce lo spirito libero e democratico. Quelle vergognose parole rischiano di infangare il nome di una comunità da sempre votata all’accoglienza, alla tolleranza, al rispetto dell’altro e di offuscare l’immagine stessa della città. Riteniamo per questo motivo che sia necessaria una presa di posizione forte, ufficiale e simbolica per ribadire il carattere democratico di Lecce e per manifestare concretamente vicinanza e solidarietà alla senatrice a vita. Per questo, così come previsto dal Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, Le segnalo, a nome di tutta la Cgil, l’opportunità di attribuire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre perché distintasi nel corso della sua vita in azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell’umanità intera, grazie alla sua instancabile opera di testimone della Shoah. Le chiedo dunque di proporre al Consiglio comunale di conferire tale riconoscimento».Il primo cittadino ha risposto a stretto giro accogliendo la proposta e rilanciando anche con un ordine del giorno apposito che impegnerà diversi comuni italiani.