Lecce, Lega contro Liliana Segre: «Nonnetta mai eletta». Si dimette il segretario, azzerate tutte le deleghe. Il partito di Salvini: «Da lui, solo opinioni pers

«Prendo atto delle dimissioni di Riccardo Rodelli da segretario cittadino della Lega. Ha parlato esclusivamente a titolo personale». Così il coordinatore provinciale del partito di Matteo Salvini nel Salento, Gianni De Blasi, chiude - almeno formalmente - la polemica che da oltre 24 ore imperversa nel Paese, con epicentro nella provincia di Lecce. Perché è dal Tacco d'Italia che è partito l'attacco violento alla senatrice a vita Liliana Segre, deportata dai nazisti e sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau «A Rodelli - scrive De Blasi - riconosco di essersi assunto per intero la responsabilità di quanto detto sulla senatrice Liliana Segre. Ha chiarito di aver espresso quelle parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro Partito. Per quanto mi riguarda, ritengo che le parole debbano avere sempre un senso e un peso. E che, pur nella durezza dello scontro politico, non si debba mai travalicare il limite. A maggior ragione nei confronti di chi ha vissuto sulla propria pelle le atrocità dell ’Olocausto . Da coordinatore provinciale della Lega, a partire da oggi assumo personalmente la responsabilità della Segreteria cittadina a Lecce. E, come primo atto, procedo all’azzeramento di tutte le deleghe che, appena qualche mese fa, erano state assegnate nel capoluogo salentino».Rodelli ha definito Segre una «nonnetta mai eletta» e anche Una «Mrs Doublfire di Palazzo Madama», attrice «del ricatto», «dell'estorsione perfetta: l'internamento di Matteo Salvini in un solitario campo di concentramento dove, attenti agli altri, molti potrebbero andare a fargli compagnia per un commento su Facebook»: una tempesta di odio e disprezzo contro la senatriceIl suo post ha fatto il giro della rete destando stupore e indignazione e alimentando le polemiche sorte dopo l'astensione del suo partito e del centrodestra a Palazzo Madama sulla commissione Segre contro l'odio e il razzismo, in ogni loro forma.«Le rivoluzioni - ha scritto Rodelli, che è anche un avvocato - si inaugurano con le nuove parole, le dittature con l’abrogazione, la proibizione, la mutazione delle parole. Ovvio che corra ai rimedi, ovviamente ammantati dei più santi e venerabili principi provvisori che contraddistinguono la loro etica imputridita di doppiopesismo e doppia e magari tripla morale. Usando come avanguardia e maschera un personaggio che non possa essere “attaccato”: una vecchietta ben educata, reduce dai campi di concentramento, mai eletta. La Mrs. Doubtfire di palazzo Madama. Ed ecco servito il ricatto, l’estorsione perfetta. L’ avvertimento minaccioso e sinistro col quale ti tapperanno la bocca: perché non puoi dire più niente, devi chinare la testa, tacere, accettare di bere sino in fondo il calice dell’amarezza».«E allora - ha proseguito - che significa “Commissione sull’Antirazzismo e l’odio"? La verità è nelle ultime inquietanti parole che la nonnetta, a nome del PD che l’ha redatta, dove per odio, razzismo e intolleranza si intende “ogni forma” di “nazionalismo”, “etnocentrismo” e similia. In pratica: il “prima gli italiani” e solo quello. E’ Salvini e i salviniani l’unico scopo. Come è Salvini il solo scopo di questo governo. Il suo internamento in un solitario campo di concentramento, dove attenti agli altri, molti potrebbero andare a fargli compagnia per un commento su fb».La risposta del Pd nazionale non si è fatta attendere. Il ministrosi è rivolto direttamente a Salvini: «Lo faccia dimettere e chieda scusa».Oggi l'epilogo di questa vicenda che, nel Salento, ha spaccato il partito leghista: non pochi, fra iscritti e dirigenti di partito, hanno preso le distanze da Rodelli.