Le forti mareggiate degli ultimi giorni hanno sferzato la costa di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, ed hanno accorciato l’Italia di un metro. Un pezzo di costone roccioso, infatti, si è staccato dal lembo di terra più a sud della penisola che, a differenza di quanto potrebbe sembrare, è collocato a Punta Ristola e non a Punta Meliso, luogo in cui sorge il faro e la Basilica De Finibus Terrae.

Il pallino rosso indica lo spuntone che è crollato in mare

Le cause potrebbero essere connesse all’impatto di un veliero fantasma che, trascinato dalla forza del mare sul litorale, si è poi infranto lungo la costa. Ipotesi, questa, confermata da alcuni testimoni.