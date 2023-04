Lecce, centro storico off limits e pass ai residenti: permesso di 5 anni anche a chi ha il garage

Anche i pass per i residenti con garage avranno una durata di 5 anni. Buone notizie per gli abitanti dell’area antica che non dovranno così presentare una nuova richiesta di rinnovo dei permessi.

Dopo la modifica sulla validità delle nuove autorizzazioni per i residenti del centro storico – che è passata da 2 a 5 anni mentre per le autorizzazioni già rilasciate la scadenza sarà prorogata di ulteriori 3 anni – il Comune, con delibera di giunta, ha dato mandato di modificare la validità delle nuove autorizzazioni anche per i possessori dei pass Gar1 (residenti con garage e posto auto) rilasciati ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Ztl.

La correzione del refuso arriva dopo la sollecitazione del capogruppo del Pd Antonio Rotundo che qualche giorno fa aveva chiesto all’amministrazione di modificare il primo provvedimento di giunta – approvato dopo il via libera dal Consiglio comunale alla proroga per tutti i pass residenti – esplicitando il riferimento ai pass di tipo Gar1.



«Essendo evidente che l’indirizzo politico dato dal Consiglio sulla proroga che fa riferimento a tutti i residenti nella ztl – aveva sottolineato Rotundo -, credo che sia corretta l’interpretazione che la stessa debba essere riferita a tutti i pass residenti anche se in delibera non è stato esplicitato il riferimento ai permessi di tipo Gar1». Così come sottolineato nella delibera di giunta «è intenzione di questa amministrazione estendere a 5 anni la durata delle autorizzazioni di accesso sia per i residenti senza posto auto sia per i residenti con garage o posto auto in conformità all’articolo 4 e all’articolo 6 del Regolamento». L’obiettivo è quello di «liberare i residenti da un onere burocratico, e alleggerire la macchina amministrativa da una notevole mole di lavoro, vista la carenza di personale». La validità dei nuovi permessi – ben 1893 i pass in scadenza - passerà da 2 a 5 anni mentre per le autorizzazioni già rilasciate la scadenza sarà prorogata di ulteriori 3 anni. Le autorizzazioni e i titoli di accesso consentono la circolazione dei veicoli limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all’interno della zona a traffico limitato.«Si tratta di un provvedimento – aveva dichiarato l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis in occasione dell’approvazione dell’ordine del giorno in Consiglio comunale – con il quale aggiorniamo la durata dei pass ad un periodo maggiormente congruo rispetto alle esigenze di chi risiede stabilmente nel centro storico, al termine del primo periodo di vigenza del Regolamento».

